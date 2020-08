Elezioni San Demetrio, la lista di Simone Ulizio a rischio esclusione

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Grane burocratiche per la lista di Simone Ulizio che rischia l’esclusione dalla competizione elettorale.

Si complica la competizione elettorale per Simone Ulizio, classe ’82, candidato sindaco a San Demetrio ne’ Vestini contro il vicesindaco uscente Antonio Di Bartolomeo.

L’ufficio elettorale ha infatto rilevato delle eccezioni per quanto riguarda la presentazione della lista, al momento non è chiaro se per questione di firme o relativamente al simbolo utilizzato. Quel che è certo è che se la lista di Simone Ulizio non presenterà le opportune controdeduzioni la sua corsa potrebbe terminare prima di cominciare. Nel giro di un paio di giorni la situazione dovrebbe chiarirsi, in sede di Ufficio elettorale o in sede di TAR.

La lista “San Demetrio rinasce – Ulizio Sindaco” è formata da Alessandrini Anita in Cirone, Cirilli Anna, Riocci Giuseppina in Puca, Nardis Marcella in Visconti, Bruno Gianfranco, Di Paolo Cristian, Prugnoli Eddi, Rosa Domenico detto Mimmo, Tanzi Concezio Massimiliano (Massimo), Ulizio Vittorio.

La lista “Uniti per San Demetrio” che sostiene Antonio Di Bartolomeo è invece formata da Filauro Sandro, Di Bacco Pietro, Ciccone Giuseppe, Cotugno Massimiliano, Antonelli Fernando, Masella Claudia, Fazio Alessia, Di Fabio Mattia, Paparusso Nicola, Taddei Alessandro.

(In aggiornamento)