Perdonanza 2020, acceso il Tripode della Pace: identità e rinascita azzerano le distanze

L’AQUILA – Un applauso all’unisono arriva da tutte le piazze dove sono stati allestiti i maxi schermi e riscalda il cuore dell’Aquila. Si apre così la 726′ Perdonanza Celestiniana all’insegna della rinascita.

Sul palco la conduttrice Lorena Bianchetti, emozionatissima, accompagna la manifestazione di quest’anno, come già successo nel 2019. Un appuntamento che non si ferma nonostante le ferite e l’emergenza di quest’anno.

Ad attendere l’arrivo del Fuoco del Morrone le autorità civili e religiose, da Monsignor Giuseppe Petrocchi al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Prende la parola il sindaco Pierluigi Biondi: “Grazie a tutte le persone che si sono date da fare per permettere la celebrazione di questo evento” – comincia così il suo discorso il padrone di casa.

“È un fuoco che sa di storia e di identità. Un fuoco che risponde al fuoco dei giorni scorsi che ha ridotto in cenere i nostri territori nei giorni scorsi. L’Aquila, città della pace, ha ricevuto un riconoscimento importante, quello dell’Unesco. Altri progetti abbiamo in serbo: L’Aquila candidata a capitale della cultura”.

Il primo cittadino, alla terza celebrazione del giubileo aquilano, ricorda e parla con passione del Papa che ha permesso tutto questo 726 anni fa.

Dopo 80 chilometri e 23 tappe il fuoco del Morrone raggiunge la basilica di Collemaggio poco dopo le 21.30.

Un altro applauso ancora più sentito accompagna la fiaccola scortata dagli angeli della città: un vigile del fuoco, un uomo della protezione civile e un alpino.

Alle 21.35 comincia ufficialmente la 726esima Perdonanza celestiniana.

Floro Panti, del Movimento Celestianiano, come ogni anno descrive con passione il cammino del Fuoco che da oltre 40 anni rende protagoniste le comunità che nel 1294 vennero attraversate da Celestino.

Da Sulmona a L’Aquila si rinnova e si rafforza il senso di identità.

Quella di quest’anno richiama alla mente la Perdonanza del 2009, quando nemmeno il terremoto fu motivo per fermare la manifestazione aquilana. Anzi, fu un motivo maggiore per raccogliersi attorno alla Perdonanza.

Perdonanza 2020, le interviste

Dietro le quinte della Perdonanza 2020 con Il Capoluogo: al microfono di Natalfrancesco Litterio, un’ora prima dell’inizio della cerimonia, il portavoce del Comitato Perdonanza Massimo Alesii, il cantante Marco Masini – uno dei protagonisti della serata al Teatro del Perdono – e il sindaco Pierluigi Biondi. Nelle mani di Alesii il diploma Unesco che suggella la prima edizione della Perdonanza Celestiniana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Perdonanza 2020: al Teatro del Perdono va in scena “Un canto per la rinascita d’acqua e di pietra“, del maestro Leonardo De Amicis – direttore artistico della Perdonanza Celestiniana – scritto insieme a Paolo Logli e realizzato interamente in città. Sul palcoscenico grandi nomi della musica italiana e giovani artisti: da Loredana Bertè a Marco Masini, da Fausto Leali a Ron, passando per Giorgio Pasotti, Alberto Urso e Leo Gassman. Ad accompagnare lo spettacolo l’orchestra del conservatorio A. Casella, diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

Giorgio Pasotti

Loredana Bertè

Pubblico a distanza, rigorosamente con mascherine: ma ugualmente entusiasta e partecipe.