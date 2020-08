Coronavirus Abruzzo, 20 nuovi positivi: 12 in provincia dell’Aquila

Coronavirus, oggi in Abruzzo 20 nuovi positivi: 12 sono in provincia dell’Aquila.

L’aggiornamento del 23 agosto 2020: 12 nuovi casi in provincia dell’Aquila – pesano sul bilancio i focolai della Valle Peligna – 3 a Chieti, 4 a Pescara. Di un caso si sta accertando la residenza.

Non sono stati registrati decessi. 32 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. 300 le persone in isolamento domiciliare, 2844 i dimessi/guariti, 332 gli attualmente positivi. Sono 147963 i test complessivi effettuati.

La situazione nella Valle Peligna: secondo quanto riporta OndaTv, gli ultimi casi accertati tra ieri notte e stamattina riguardano il focolaio della parrucchiera sulmonese ricoverata al San Salvatore. 8 casi su Sulmona – 6 donne di cui una bambina – e 2 uomini. 7 degli 8 nuovi positivi sarebbero riferiti alla rete familiare del focolaio della parrucchiera. 2 casi sono stati accertati ad Introdacqua. Un caso positivo a Pescasseroli: si tratta di un turista