Azimut, arrivano gli Health Days: orizzonti di prevenzione

L’AQUILA – “Health Days: orizzonti di prevenzione”, la manifestazione promossa dall’Associazione Azimut.

Nei giorni 24, 25 e 26 Agosto, a partire dalle ore 18:00 si terrà a L’Aquila, nella splendida cornice di Palazzo di Paola (Corso V. Emanuele II, 95), la manifestazione promossa dall’Associazione Azimut “Health Days: orizzonti di prevenzione”. COVID-19, emergenza incendi, terremoto e cardioprotezione: tre pomeriggi all’insegna della prevenzione e della sicurezza in un percorso informativo che coinvolge medici, professionisti e cittadini per una città più consapevole e sicura. L’iniziativa si terrà nel rispetto delle normative covid-19.

“Health Days: orizzonti di prevenzione”, il programma.

24 Agosto

COMUNICARE IN EMERGENZA

L’obiettivo della comunicazione in caso di emergenza è quello di informare le persone affinché possano attuare comportamenti sicuri e in grado di permettere la prevenzione. Ne parleremo con il Dott. Massimo De Santis, Psicologo specializzato nella psicologia dell’emergenza e Psicoterapeuta (Associazione Psicologi per i Popoli Abruzzo) e con il Dott. Stefano Dascoli, giornalista del Messaggero d’Abruzzo, per analizzare il rapporto tra emergenza e informazione. A seguire presentazione dell’opuscolo “La storia di Etciù” un approccio educativo-pedagogico in situazioni di emergenza da un’idea di Sabrina de Clemente e Raffaella Merelli.

25 Agosto

LE IMMAGINI DEL CUORE

Come “vediamo” il cuore grazie alle nuove tecnologie?

Il Dott. Pierpaolo Palumbo, Dirigente Medico del servizio di Cardioradiologia (UNIVAQ\ASL aq) diretto dal Prof. Ernesto Di Cesare, mostra come riusciamo a vedere il cuore nelle sue varie componenti (vasi, arterie coronarie, valvole, muscolo) grazie alle sofisticate metodiche radiologiche di ultima generazione (TC \ RMN) disponibili presso il San Salvatore.

IL TEMPO E’ MUSCOLO

Il Dott. Angelo Acitelli, Dirigente Medico del reparto di Cardiologia UTIC diretto dalla Dott.ssa Sabrina Cicogna, spiega cos’è l’infarto, cosa fare in caso di dolore toracico e come sono cambiate la prognosi e la sopravvivenza a questa patologia grazie alle procedure di cardiologia interventistica eseguite presso il Servizio di Emodinamica.

QUANDO IL CUORE PERDE IL RITMO

Il Dott. Maurizio Porfirio Dirigente Medico del reparto di Cardiologia UTIC diretto dalla Dott.ssa Sabrina Cicogna, parla del ritmo cardiaco e di cosa accade quando il ritmo diventa troppo basso o estremamente accelerato ed irregolare al punto da poter portare alla morte improvvisa. Verranno illustrati i recenti progressi in elettrofisiologia e le procedure di impianto di dispositivi salvavita (pace maker\defibrillatori) eseguite presso il Servizio di Elettrofisiologia.

26 Agosto

URGENZA ED EMERGENZA CARDIOLOGICA SUL TERRITORIO

La Dott.ssa Eugenie Tchokogoue, Dirigente Medico presso la C.O. del 118, spiega come il cittadino deve contattare il 118 in caso di emergenza urgenza e come intervenire in caso di sospetto arresto cardiaco in collegamento telefonico con l’operatore di centrale 118.

RIANIMAZIONE IN CASO DI ARRESTO CARDIACO: IL BLS-D

Corso BLS-D gratuito aperto a tutti su supporto vitale di base ed uso del defibrillatore tenuto dal Dott. Fabrizio Bonino dell’Associazione Cecchini Cuore ONLUS leader della Cardio-protezione in Italia con all’attivo oltre 500 defibrillatori installati in Provincia di Pisa.

L’AQUILA E LA CARDIO-PROTEZIONE: STATO DELL’ARTE E SCENARI FUTURI

Si analizzerà lo stato dell’arte del progetto L’Aquila Città Cardioprotetta. Le città cardioprotette e il ruolo delle associazioni di volontariato. Con l’intervento di Simona Buono, CEO di Distribuzione Defibrillatori, azienda leader nella cardio-protezione.