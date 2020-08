Tanti auguri Ines

Tanti auguri a Ines Petrocco per il suo compleanno.

Molti aquilani la ricorderanno sicuramente come la “temutissima” professoressa di lettere Ines Petrocco, docente per quasi mezzo secolo in diverse scuole medie dell’Aquila.

Con piglio e autorevolezza ha seguito per anni generazioni di ragazzi e di tutti ricorda il nome, il cognome e qualche caratteristica.

Fuori la scuola è stata una moglie affettuosa e una mamma attenta che con tanto coraggio ha tirato su 3 figli maschi, (e solo per questo ci vorrebbe una medaglia al merito!).

Oggi segue con la stessa dedizione i suoi adorati nipotini che nel giorno del suo compleanno si stringono a lei in un corale e affettuoso “Tanti auguri nonna!”

Mille di questi giorni e tanta allegria anche da parte della redazione del Capoluogo.it.

“Ci sono mille cose che potrei dirti, ma nessuna sarebbe all’altezza di ciò che sento per te. Sei una madre straordinaria e sei una suocera stratosferica. Grazie di esserci. Buon compleanno”. L.