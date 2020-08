Tanti auguri, Alessandra!

Tanti auguri di buon compleanno alla nostra Alessandra Prospero!

La redazione de IlCapoluogo.it festeggia il compleanno di Alessandra Prospero, collega, scrittrice, editrice, e poetessa, ma soprattutto una super mamma sempre in azione.

Occhio vigile sulla cultura aquilana e animo predisposto ad assorbire le vibrazioni poetiche del mondo, Alessandra è sempre disponibile e affabile, ma altrettanto ironica e tagliente, come dimostrano i suoi post al “vetriolo”.

Da tutta la redazione de IlCapoluogo.it tanti auguri di un felicissimo compleanno e una felicissima vita.

“C’è chi fa bilanci del passato, chi elenca progetti per l’avvenire. e poi c’è chi si gode ogni singola possibilità, ogni attimo di bellezza, ogni colore come se fosse unico e irripetibile. Tu vai avanti così e la tua penna sarà la tua arma per il successo! Tanti auguri”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica attraverso la quale potete fare gli auguri ai vostri cari. Ma potete anche raccontarci tutto quello che non va o il vostro punto di vista. Scriveteci a ilcapoluogo@gmail.com oppure su WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.