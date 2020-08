Spaccio a L’Aquila, pusher arrestato in flagranza di reato

L’AQUILA – Contrasto allo spaccio, la Polizia arresta un 29enne di origini albanesi.

Nella serata dello scorso giovedì 20 agosto, personale della Squadra Mobile della Questura dell’Aquila ha tratto in arresto P.A., 29enne cittadino albanese, colto nella flagranza del delitto di illecita detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.

In particolare, verso le ore 19.00, gli investigatori, impegnati in un servizio di polizia giudiziaria disposto per la prevenzione e la repressione dell’illecito traffico di stupefacenti, notavano un’autovettura parcheggiare sotto i piloni dell’autostrada in via San Giuliano: dall’auto usciva un soggetto, già conosciuto ai poliziotti per i propri precedenti in materia di stupefacenti, per i quali era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di L’Aquila. Gli operanti, a quel punto, intervenivano per controllare l’uomo che, nell’immediatezza, tentava di disfarsi di un involucro nero ricoperto di nastro isolante e di un pacchetto di sigarette, contenete tre involucri di cellophane con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina, che venivano prontamente recuperati. Dopo un’attenta ricerca, inoltre, gli investigatori rinvenivano, nelle immediate vicinanze e occultati sotto una pietra, un bilancino di precisione digitale e un astuccio di lucidalabbra che, all’interno, conteneva altre quattro dosi di cocaina: la droga, del peso complessivo di circa 5 grammi, e il bilancino venivano sequestrati.

Nel corso della successiva perquisizione, inoltre, il soggetto veniva trovato in possesso, sulla persona, della somma di 370 euro, mentre nell’abitazione venivano rinvenuti altri 3500 euro: il denaro è stato sottoposto a sequestro poiché probabile provento dell’illecito traffico, anche in considerazione del fatto che P.A. non svolge alcuna attività lavorativa.

Sulla scorta di tali circostanze l’uomo veniva arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dr. Fabio PICUTI, accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Questa mattina, l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di L’Aquila che ha altresì disposto, nei confronti di P.A., l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Questura, in aggiunta alla misura, già in atto, dell’obbligo di dimora.