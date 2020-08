Lucoli, dipendente ristorante positiva al Covid: chiusura precauzionale

LUCOLI – Ristorante decide di chiudere precauzionalmente a causa della positività al Covid 19 riscontrata su una dipendente.

“A seguito della positività al Covid-19 di una nostra collaboratrice abbiamo arbitrariamente e momentaneamente deciso di sospendere la nostra attività”. Lo annuncia il Pasqualina Ristorante di Lucoli, spiegando: “Visto il ruolo professionale che la nostra dipendente ha nella nostra struttura, la ASL ha dato parere positivo e immediato per la riapertura. Per proteggere al meglio la nostra salute e quella di Voi avventori abbiamo deciso di tornare operativi dopo gli esiti dei nostri tamponi e dopo la sanificazione degli ambienti. Grazie a tutti per la comprensione dimostrataci”.