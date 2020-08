L’Aquila, il Bar Nurzia ha riaperto in piazza Duomo

L’AQUILA – Il Bar Nurzia riapre nello storico locale di piazza Duomo.

Proprio all’avvio della Perdonanza Celestiniana, il Bar Nurzia ha riaperto nella storica sede di piazza Duomo, dopo i lavori di ristrutturazione.

Lavori che si erano protratti a lungo e che avevano portato la titolare, Natalia Nurzia, a diverse azioni di protesta proprio per l’allungamento delle tempistiche di riconsegna: “In questo momento in cui le distanze sono importanti, – aveva detto a maggio, parlando del locale da riconsegnare – gli ambienti sono grandi e permettono una maggiore sicurezza rispetto a dove eravamo. Avremmo anche lo spazio all’aperto, senza contare che è tutto nuovo, non dovrei nemmeno pulire i filtri dei condizionatori, quindi non ha senso investire altri soldi in una sede temporanea che non garantisce le stesse opportunità. Se non mi ridanno il bar in tempi brevi, sono pronta anche a proteste eclatanti”.

A distanza di qualche mese, infine, l’agognata di consegna e la riapertura alle porte della Perdonanza 2020. Tanti auguri!