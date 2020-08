L’Aquila, chiuso un tratto di via XX Settembre

L’AQUILA – Perdonanza Celestiniana, ulteriori misure per la viabilità: chiuso un tratto di via XX Settembre nei giorni 23, 25 e 30 agosto.

A seguito della richiesta della Questura, per ragioni di sicurezza, la Polizia municipale ha adottato un’ordinanza che prevede che domani, 23 agosto, e nei giorni 25 e 30 agosto saranno completamente chiuse al transito delle auto via XX settembre, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Fontesecco e corso Federico secondo, e viale Crispi. La chiusura avverrà nei giorni in questione dalle 17 all’una del mattino del giorno successivo. Il provvedimento fa salve le esigenze dei residenti autorizzati. Lungo viale Crispi, tra Porta Napoli e l’incrocio con viale Collemaggio, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione.

Queste misure si aggiungono a quelle delle ordinanze dei giorni scorsi, con le quali è stata disciplinata la circolazione nel periodo della Perdonanza.

Dal 23 al 30 agosto, dalle 18 all’1 del giorno successivo, sarà vietato il transito a corso Federico II e a piazza Duomo, con divieto di sosta. Il 23, 25 e 30 agosto circolazione vietata dalle 18 all’una del giorno successivo lungo viale Rendina (tratto compreso tra viale Crispi e via Jacobucci), anche in questo caso con divieto di sosta con rimozione. Al di là del divieto di transito nei giorni 23, 25 e 30 agosto, lungo via XX settembre, a partire dall’incrocio con via Sant’Andrea in direzione villa comunale, dal 23 al 30 agosto sarà vietato parcheggia sui due lati della strada, con rimozione forzata, dalle 20 all’una del mattino successivo. Il 23, 25 e 30 agosto, dalle 17 all’una, non si potrà circolare e sarà vietata la sosta lungo via Caldora (tra il tunnel di Collemaggio e viale di Collemaggio), via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel di Collemaggio e via Cencioni) con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico e lungo viale di Collemaggio. Dalle 8 del 23 agosto alle 14 del 31 agosto transito e sosta vietati in via Josè Maria Escrivà, eccezion fatta che per i veicoli dell’organizzazione degli eventi. Dalle 11 alle 22 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto, in occasione del corteo della Bolla e del corteo di rientro, sarà vietata la sosta su via Caldora (tra il tunnel di Collemaggio e viale di Collemaggio), via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel di Collemaggio e via Cencioni). Strade e piazze nell’area del corteo della Bolla del 28 e del corteo di rientro del 29 saranno chiuse in quei due giorni. Il 29 agosto, inoltre, dalle 18 alle 22 sarà istituito un divieto di sosta lungo via San Bernardino, sul lato sinistro del senso di marcia.

Domani, 23 agosto, in occasione della Fiera della Perdonanza, dalle 7 alle 21 saranno interdette alla circolazione, con divieto di sosta con rimozione, via Tagliacozzo, via Pio Ioro (compresa la vicina area di parcheggio), piazzale Ulrichs, via Castello e vialetto Malta. A porta Leoni sarà istituito un senso unico alternato, presidiato da movieri del Comune. Transito vietato a via Pescara sempre domani, 23 agosto, dalle 7 alle 21, nel tratto tra via Zara e via Strinella, e divieto di circolazione a via Zara.