Barisciano, presentata la lista in appoggio alla candidatura di Fabrizio D’Alessandro

BARISCIANO – Presentanta la candidatura a sindaco di Fabrizio D’Alessandro con la lista “Costruiamo il futuro”.

“Disponibilità, spirito di servizio, capacità di ascolto, amore per il paese e senso di responsabilità. Sono queste le parole chiave della candidatura a Sindaco di Barisciano di Fabrizio D’Alessandro nella prossima tornata elettorale del 20 e 21 settembre”. Presentata la lista a sostegno della candidatura di D’Alessandro per le prossime amministrative a Barisciano. Quarantacinque anni, impiegato presso la Dompé Farmaceutici, D’Alessandro si presenta per la prima volta alla carica di primo cittadino, pur avendo già ricoperto il ruolo di consigliere provinciale e per un breve periodo di Presidente della Provincia dell’Aquila.

Al suo fianco correrà la lista civica “Costruiamo il futuro”, presentata ufficialmente questa mattina insieme alla candidatura a Sindaco, composta da lavoratori, studenti, esponenti dell’associazionismo ed amministratori locali: “É una squadra giovane, dinamica e determinata – ha dichiarato Fabrizio D’Alessandro – che raggruppa persone con trascorsi amministrativi, insieme a tante energie locali alla loro prima esperienza. Insieme a me hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso, nella consapevolezza che dalle nostre radici, dalla nostra storia e dalla nostra cultura possiamo trarre linfa vitale per lo sviluppo economico e sociale di Barisciano e delle sue frazioni. É arrivato il tempo del cambiamento, delle scelte e dell’ascolto”.

La lista “Costruiamo il futuro”:

Daniele BERNARDI

Marcello BONOMO

Dora DEL COTTO

Tiziano DEL GRASSO

Lorena GALEOTA

Davide MAIEZZA

Marino MARCATTILLI

Matteo NATRELLA

Roberta PACIFICO

Franco POMPILI (detto Emanuele)