Uno scatto in blu, L’Aquila vista con gli occhi dei poliziotti

Il 23 agosto aprirà la mostra “Uno scatto in blu”, la mostra della Questura dell’Aquila in occasione della Perdonanza.

In occasione della 726ª Perdonanza Celestiniana, che avrà inizio domenica 23 agosto 2020, personale della Polizia di Stato della Questura di L’Aquila in collaborazione con l’Associazione Culturale “Scrivere con la luce”, ha organizzato la mostra fotografica “Uno scatto in blu” allestita con scatti realizzati da poliziotti con la passione per la fotografia. A partire dalle ore 17.30 della stessa giornata e alla presenza delle massime Autorità militari, civili e religiose, presso Palazzo Cipolloni-Cannella, nel cuore della città, inizierà il percorso di visite della mostra fotografica dal titolo “Fotografia e Polizia di Stato” – sottotitolo – “I poliziotti fotografi immortalano le bellezze delle provincia di L’Aquila”.

Le istantanee di luoghi, monumenti e animali esprimono il sentimento di amore per il proprio territorio al quale ogni “poliziotto fotografo” è doppiamente legato, nel viverlo quotidianamente “sul campo” e successivamente nei momenti di libertà.

L’iniziativa è stata inserita nel calendario degli eventi della tradizionale Perdonanza Celestiniana.

La mostra sarà aperta per tutti i visitatori fino al 6 settembre.