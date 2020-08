Massimo Ranieri chiude il Tagliacozzo Festival: un doppio spettacolo per la stagione da record

Tagliacozzo Festival si avvia a chiudere una stagione record con il doppio spettacolo – concerto del leggendario cantante, attore, showman italiano Massimo Ranieri.

Sabato alle 19.00 e poi alle 21.30 in doppio set al Chiostro di San Francesco, Ranieri si presenta con “Oggi è un altro giorno – Sogno e son desto”, versione rinnovata del suo ormai leggendario show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di “Sogno e son desto” rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico.

Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo emozionante singolo dell’artista, presentato a Sanremo, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangiato da Gino Vannelli. Ad accompagnarlo la band formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L’Organizzazione del tour è a cura di Marco De Antoniis.

“Inutile dire – dice Jacopo Sipari, direttore della rassegna – quanto il Festival sia orgoglioso di poter ospitare un artista di questo livello. Intramontabili le sue canzoni, il suo stile, la sua innegabile bravura. Averlo portato a Tagliacozzo rappresenta per noi tutti un grande successo”.

Tagliacozzo Festival, arriva Massimo Ranieri

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, cantante, attore, conduttore televisivo, doppiatore, regista teatrale e showman italiano è nato a Napoli, 3 maggio 1951. Principalmente è attore di teatro e cantante di musica leggera, ma si è prodotto per un certo periodo anche nel cinema, come attore protagonista con pochi ruoli, e occasionalmente nel doppiaggio.

Con più di quattordici milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli. Il 5 febbraio 2020 Massimo Ranieri ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, ha duettato con Tiziano Ferro il brano Perdere l’amore e ha cantato il brano inedito Mia ragione, composto da Fabio Ilacqua e prodotto dal grande cantante, compositore e produttore Italo-Canadese Gino Vannelli. In un’intervista a Radio Incontro Terni disse che il suo nuovo album doveva uscire a maggio, ma a causa del Covid19 l’uscita dell’album dovrebbe essere fissata per il 4 settembre 2020.