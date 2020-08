L’Aquila: weekend molto caldo e stabile previsioni

L’Aquila – Il weekend sarà caratterizzato da diffusa stabilità atmosferica e da temperature ben al di sopra delle medie del periodo.

Nella giornata di sabato si raggiungeranno picchi di 36-37°C nelle zone interne, mentre lungo la costa, i valori massimi di temperatura, saranno limitati dalla ventilazione di brezza, ma sarà il tasso d’umidità molto elevato, ad aumentare la sensazione di afa, specie durante le ore serali. Tutto questo avverrà grazie al presenza di un vasto promontorio anticiclonico di estrazione sub-tropicale, che si estende dal nord Africa, fino alle alte latitudini europee. A partire da domenica però, il flusso atlantico si abbasserà notevolmente di latitudine, andando ad erodere il confine settentrionale dell’anticiclone. Questo determinerà la formazione di qualche nube a sviluppo verticale nelle ore pomeridiane lungo la dorsale appenninica, con conseguente rischio di qualche occasionale temporale.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo sereno per l’intero arco delle 24 ore e su tutta la regione. Gli annuvolamenti pomeridiani sui rilievi saranno isolati e non saranno associati a precipitazioni. Temperature massime e minime in ulteriore aumento (Min: +14/+18°C, Max: +34/+38°C), venti deboli da ovest.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da una prima parte sgombra da nubi ovunque. Da metà giornata assisteremo alla formazione di qualche nuvola a sviluppo verticale sui rilievi principali, che non è escluso possa portare qualche isolata manifestazione temporalesca nelle ore pomeridiane. In serata insisteranno soltanto nubi sparse. Temperature minime stazionarie, massime in lieve flessione. ventilazione debole occidentale (Min: +14/+18°C, Max: +32/+36°C).

L’instabilità pomeridiana si farà invece diffusa all’inizio della nuova settimana, quando le correnti atlantiche riusciranno a penetrare il campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale. Questo coinciderà anche con un graduale abbassamento delle temperature. Avremo dunque rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane, in estensione dai rilievi alle zone limitrofe.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)