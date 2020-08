Incidente mortale a Luco dei Marsi, perde la vita un 48enne

Schianto mortale a Luco dei Marsi, intorno all’una e mezza delle notte. Perde la vita un 48enne, nato e residente in Italia, a Civitella Roveto con origini bulgare.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto nella zona Circonvallazione, a Luco dei Marsi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avezzano e dei Carabinieri, per i rilievi del caso. A nulla è servito l’arrivo dei soccorsi, per il 48enne di Luco dei Marsi non c’è stato nulla da fare.

A bordo dell’auto con lui un’altra persona, un uomo. Il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.