Coronavirus in Abruzzo, 23 nuovi casi: contagiato anche un bimbo di 9 anni

L’aggiornamento sui casi da Coronavirus in Abruzzo. Salgono i contagi.

Sono complessivamente 3604 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 23 nuovi casi (di età compresa tra 9 e 84 anni, di cui 6 riferiti agli ospiti dei Cas di Canistro e Civita D’Antino), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2843 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2832 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 289 (+21 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 145369 test.

30 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 258 (+18 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 321 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13 rispetto a ieri), 890 in provincia di Chieti (+1), 1663 in provincia di Pescara (+5), 698 in provincia di Teramo (+1), 30 fuori regione (+2) e 2 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Coronavirus, l’aggiornamento in provincia dell’Aquila.

Alla data odierna sono 345 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 8 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva e 74 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 239 guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl). Dei positivi Covid-19 finora registrati 69 sono dell’Aquilano (1 ricoverato non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare e 43 guariti), 134 della Marsica (2 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva,24 in isolamento domiciliare, 103 guariti e 5 deceduti), 92 dell’area Peligna (4 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare, 60 guariti e 3 deceduti) 20 dell’area Sangrina (0 ricoverati non in terapia intensiva, 0 ricoverati in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare, 19 guariti e 1 deceduto) e 30 di altra Asl (1 ricoverato non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare, 14 guariti e 15 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 647 persone, di cui 161 dell’Aquilano, 257 della Marsica e 229 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 6 persone, di cui 0 dell’Aquilano, 0 della Marsica e 6 dell’area Peligna-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane. La sorveglianza passiva è una forma di quarantena decisa autonomamente da chi ritiene di aver avuto contatti a rischio.

Lo rendono noto il direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Roberto Testa, e il sindaco dell’Aquila e presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi.