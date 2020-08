Collemaggio inclusiva, con la Perdonanza arriva la pedana per disabili

La Basilica di Collemaggio sarà accessibile a tutti grazie all’arrivo della pedana per disabili.

Collemaggio avrà non una semplice pedana ma un sistema motorizzato per l’accesso che consentirà a tutti di poter accedere all’interno della Basilica.

Tante sono state le polemiche, durante la scorsa Perdonanza proprio perchè la Basilica non è accessibile a tutti.

Adesso, il problema sembra risolto con la pedana, azionale con comandi a distanza e dotata di sollevamento motorizzato. Queste almeno sembrano essere le indicazioni del progetto, non ancora definitivo.

Non sarà quindi pronta per questa Perdonanza, dal momento che i lavori dovranno cominciare a settembre e non saranno facili.

Sempre in base a quanto contenuto nel progetto, la pedana raggiungerà la parte sinistra della basilica su cui sarà sistemata la rampa. Andrà risolto inoltre il problema di un dislivello di 3 gradini che si trovano all’ingresso di Collemaggio.

Il progetto per la pedana è contenuto nella delibera di Giunta 406 del 19 agosto scorso, adesso andrà concordato con l’ufficio del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune dell’Aquila, l’ordine degli ingegneri e ovviamente la Soprintendenza.

Nella delibera viene specificato inoltre che l’affidamento della fornitura e posa in opera della pedana per disabili dovrà comprendere anche tutti i dettagli architettonici e strutturali compresi anche i materiali che verranno utilizzati.