Valle Peligna, quarto focolaio: parrucchiera positiva al Coronavirus

Un altro focolaio in Valle Peligna: positiva al Coronavirus una parrucchiera che aveva partecipato alla festa del nipotino. Intanto torna l’incubo Covid anche in Valle Roveto.

È destinato a salire il numero dei soggetti in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva da parte della Asl in Valle Peligna. Dopo i tre focolai registrati nelle ultime settimane, infatti, se ne aggiunge un altro, legato a una donna di Sulmona di 59 anni, parrucchiera. Accusando sintomi riconducibili al Covid 19, la donna si è rivolta alla Asl e il successivo tampone è risultato positivo. La preoccupazione per il nuovo focolaio deriva sia dal lavoro della donna, che naturalmente nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi è stata a contatto coi i clienti, ma anche per la sua partecipazione alla festa di compleanno del nipotino. Come spiega ilgerme.it al momento sono 12 le persone in isolamento, ma andranno ad aumentare, con il prosieguo del tracciamento.

Intanto da registrare un nuovo caso positivo in Valle Roveto, nella frazione Rendinara, del Comune di Morino. Si tratta di un uomo rientrato a Rendinara da Roma, ora in isolamento. La Asl sta ricostruendo la rete di contatti dell’uomo: scattato il protocollo Covid.

Preoccupazione anche nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto. Un uomo, tornato nella frazione di Castronovo dalla Spagna, è risultato positivo al test sierologico effettuato all’aeroporto di Fiumicino. Si attende l’esito del tampone.