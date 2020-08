L’Aquila, degrado allo SkatePark di piazza d’Armi

L’AQUILA – A #dilloalcapoluogo la denuncia sul degrado allo SkatePark in piazza d’Armi.

Pareti imbrattate, bottiglie rotte, resti i bivacchi e fuochi accesi, lo SkatePark di piazza d’Armi, non è un posto per mamme e bambini. La denuncia sul degrado del posto arriva proprio da una mamma, che spiega: “Di sera i bulli accedono fuochi, imbrattano in giro e rompono oggetti e bottiglie di vetro. Per noi che la mattina portiamo i bimbi è uno schifo”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.