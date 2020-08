Federico Vidal Ramos, il pivot argentino firma col Nuovo Basket Aquilano

Colpo di mercato per il Nuovo Basket Aquilano che si assicura il pivot argentino Federico Vidal Ramos per il prossimo campionato.

Federico Vidal Ramos, comunitario grazie alla cittadinanza spagnola, ha militato per anni nella cantera del Boca Juniors, prima di continuare da seniores con un anno in A2 e i restanti nella terza lega. È stato il pivot delle nazionali giovanili argentine, in particolare di quella Under 17 dove costituiva con il play Facundo Campazo l’asse della squadra. Il club aquilano è riuscito a portarlo in Italia con un blitz di mercato, sfruttando la sua volontà di provare un’esperienza europea considerato il paventato blocco dei campionati in Argentina causa Covid, dopo aver rifiutato tante offerte negli anni passati per privilegiare gli studi universitari e le specializzazioni successive. Vidal Ramos con il suo atletismo e dinamismo a tutto campo, oltre l’imponente altezza, completa alla perfezione un roster, come quello aquilano, che come sempre farà di forte intensità a tutto campo la sua caratteristica principale.

Soddisfazione nelle parole del presidente Roberto Nardecchia: “L’arrivo di Vidal Ramos aggiungerà sotto canestro quello che mancava per completare una squadra costruita per esaltare la nostra riconosciuta peculiarità, l’aggressività sul perimetro nelle due fasi di gioco, con tanti giovani provenienti negli anni dal nostro florido vivaio pronti a trasferire sul parquet tutto il loro entusiasmo. Saranno infatti quest’anno ben 12 su 15 gli aquilani presenti nella rosa, un record a questi livelli che evidenzia l’importanza che tutto il nutrito Staff Tecnico e Specialistico dedica sempre più professionalmente al lavoro svolto al PalaAngeli fin dai più piccoli della Scuola Minibasket L’Aquila”.