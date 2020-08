Covid Asl1, tamponi e test garantiti, “ma è fondamentale rispettare le misure precauzionali”

Tamponi a supporto dell’attività assistenziale e di screening dell’azienda Asl1 Abruzzo. La nota della direttrice sanitaria Sabrina Cicogna: massima attenzione dell’Azienda Sanitaria e disponibilità di test rapidi, ma è fondamentale rispettare le misure precauzionali.

Questa la nota della Asl1, a firma della dottoressa Cicogna.

Corre l’obbligo rappresentare come, anche in questa fase della pandemia da COVID-19, che sta manifestando una progressiva virata in termini di aumento dei cluster (focolai di soggetti positivi) è alta l’attenzione dell’Azienda, nelle sue varie articolazioni aziendali, a garantire la tutela della salute della popolazione presente nel proprio territorio e delle attività assistenziali degli utenti che accedono alle proprie strutture assistenziali.

Quanto sopra, si concretizza anche nell’attività diagnostica a mezzo dei tamponi che vengono effettuati presso le strutture dell’Azienda, anche nella tipologia cosiddetti “rapidi”, garantiti secondo specifici protocolli – al fine di garantirne un utilizzo efficace ed efficiente – tamponi il cui approvvigionamento è stato, è, e sarà garantito senza soluzioni di continuità, vista la strategicità di tale diagnostica.

Gli sforzi dell’Azienda sono inoltre indirizzati a potenziare l’attività diagnostica “in house” (con i propri laboratori della ASL), al fine di conseguire una piena autonomia, con il graduale superamento del ricorso a soggetti istituzionali esterni. Il Direttore Sanitario, la dottoressa Cicogna, aggiunge inoltre come gli ingenti sforzi organizzativi, professionali ed economici posti in essere, debbano essere necessariamente supportati dall’alto senso di responsabilità di tutti, nessuno escluso, adottando e facendo adottare le ben note misure precauzionali che, purtroppo, troppo spesso vengono disattese.