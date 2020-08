Coronavirus, primo caso positivo a Morino

Torna l’incubo Coronavirus nella Valle Roveto. Dopo i casi dei migranti risultati positivi a Canistro e in località Le Rosce, dove si trova il Cas di Civita d’Antino, la Asl certifica un nuovo caso nella frazione di Rendinara, Comune di Morino.

Questa mattina la comunicazione ufficiale da parte dell’Azienda Sanitaria. Già da ieri sera, martedì 19 agosto, erano circolate informazioni frammentarie circa un presunto caso. Informazioni che solo poco fa hanno trovato conferma ufficiale. “La Asl sta monitorando il caso e ha già attivato tutte le procedure previste per l’isolamento e il monitoraggio dei contatti della persona risultata positiva“.

Positivo al test sierologico anche un uomo di 63 anni rientrato nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto. Si attendono, ora, i risultati del tampone, che arriveranno dopo le 13 di oggi. Nel caso di San Vincenzo si tratta di un uomo residente nella frazione di Castronovo, rientrato negli scorsi giorni da una vacanza in Spagna. Non ci sono allarmi: l’uomo è in isolamento domiciliare dal suo rientro, da quando, cioè, è risultato positivo al test veloce effettuato in aeroporto a Fiumicino.