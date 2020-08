Azimut, un defibrillatore a Marana di Montereale

“L’Aquila città cardioprotetta”, l’associazione Azimut inaugura il defibrillatore nella piazza di Marana di Montereale.

Questa mattina è stata inaugurata una nuova postazione salvavita con defibrillatore automatico esterno presso la piazza di Marana di Montereale (AQ). L’iniziativa rientra all’interno della campagna di sensibilizzazione “L’Aquila Città Cardioprotetta” promossa dall’Associazione Azimut ed ha già permesso l’installazione di numerosi defibrillatori nell’aquilano.

“Siamo particolarmente orgogliosi per questa installazione” – si legge in una nota di Azimut – “in quanto rappresenta a pieno lo spirito di iniziativa della comunità dell’Alta Valle dell’Aterno. L’Associazione ringrazia sentitamente i comitati Sant’Eutizio Abate e Madonna delle Grazie 2019 per aver curato l’iniziativa ed aver consentito ad un intero territorio di avere un defibrillatore pubblico accessibile a tutti i cittadini.”