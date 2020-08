L’Aquila, Se telefonando… attese infinite al CUP: impossibile prenotarsi

L’AQUILA – Diverse segnalazioni a #dilloalcapoluogo: “Al numero di telefono del CUP non risponde nessuno”.

Disservizi al CUP della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila da diversi lettori che hanno segnalato al #dilloalcapoluogo lunghissime attese, che quasi sempre si concludono con la linea che salta.

“Da questa mattina ho fatto 27 telefonate al CUP – lamenta una lettrice – ma nessuno mi ha mai risposto. Momentaneamente non posso recarmi al CUP di persona, perché non ho la macchina, ma devo prenotare una visita urgente per mia madre e non mi è possibile, perché non risponde nessuno”.

“Si sente una voce registrata – spiega la stessa lettrice – che continua a ripetere di restare in attesa di un operatore libero, fino a quando non cade la linea”.

Ma non è l’unica segnalazione. Un altro lettore racconta di “circa 10 telefonate al giorno della durata di circa 6 minuti e 40 secondi (dopo cade la linea, invitando a richiamare). Credo ci sia un grosso problema e penso vada risolto! Cosa lo istituisci a fare un servizio che non funziona? Se una persona non riesce ad andare in presenza, come lo fissa l’appuntamento?”.