L’Aquila, manca numero legale in Commissione: slitta l’approvazione del Dup

L’AQUILA – La maggioranza non garantisce il numero legale e l’opposizione ne approfitta: slitta l’approvazione del Dup in I Commissione Programmazione e bilancio.

Piccolo incidente di percorso questa mattina in I Commissione Programmazione e bilancio, presieduta da Luigi Di Luzio. All’ordine del giorno, una variazione di assestamento legata all’approvazione della parte descrittiva della sezione strategica ed operativa del DUP (Documento Unico di Programmazione per il trennio 2021/2023 e il Bilancio di Previzione 2020/2022. Lavori rinviati per mancanza di numero legale.

Tra i banchi “virtuali” della maggioranza, infatti, sono mancati all’appello i commissari Roberto Santangelo, Luciano Bontempo, Daniele D’Angelo e Vito Colonna. Fatti “due conti”, gli esponenti dell’opposizione hanno deciso di abbandonare i lavori, così da far rinviare la seduta. Il vice sindaco Raffaele Daniele dovrà quindi riproporre l’ordine del giorno alla prossima riunione.