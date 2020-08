L’Aquila, corso Vittorio Emanuele chiude alle auto

L’AQUILA – Fino al 30 settembre divieto di transito in corso Vittorio Emanuele. Tutte le modifiche alla viabilità.

Il dirigente del Settore di Polizia municipale, “riscontrata la rilevante presenza turistica registrata in città nel periodo estivo, destinata ad intensificarsi in vista delle manifestazioni dell’imminente Perdonanza Celestiniana”, ha disposto il divieto di transito veicolare lungo corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Duomo e piazza Principe Umberto, fino al 30 settembre. Il divieto vale per tutti (anche per chi ha il CityPass) ad eccezione dei residenti che non hanno altri modi per raggiungere la propria abitazione, disabili, servizi di carico e scarico tra le 6 e le 11 e tra le 15 e le 17, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, mezzi delle Poste, mezzi pubblici e trenino urbano, taxi e veicoli Asm. Nello stesso tratto, divieto di sosta con rimozione forzata.

Inoltre, nella stessa ordinanza si dispone “in via Sallustio, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Patini, il divieto di transito veicolare permanente; in via Marrelli, nel tratto compreso tra via Sallustio e Piazza Palazzo, il divieto di transito veicolare permanente; in via Patini, nel tratto compreso tra via Sallustio e piazza Duomo, il senso unico di marcia con medesima percorrenza, il divieto di sosta con rimozione forzata 0:00/24:00 ambo i lati e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con piazza Duomo; in via Marrelli, nel tratto compreso tra piazza Duomo e via Sallustio, il senso unico di marcia, con medesima percorrenza, il divieto di sosta con rimozione forzata 0:00/24:00 ambo i lati e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Sallustio; in via Cavour, nel tratto compreso tra via Sallustio e piazza Palazzo, il senso unico di marcia con medesima percorrenza ed il divieto di sosta con rimozione forzata 0:00/24:00 ambo i lati; in via delle Aquile il senso unico di marcia con percorrenza piazza Palazzo — piazza Santa Margherita; in via degli Scardassieri, nel tratto compreso tra via delle Aquile e via Sallustio, il senso unico di marcia con medesima percorrenza, il divieto di sosta con rimozione forzata 0:00/24:00 ambo i lati e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con Via Sallustio; in piazza Palazzo: nel tratto compreso tra via Cavour e via Patini e tra via Patini e Corso Principe Umberto, il senso unico di marcia con medesima percorrenza ed il divieto di sosta con rimozione forzata 0:00/24:00 lato destro, secondo il senso di marcia; il senso unico di marcia nel tratto via Accursio — via Paganica, con medesima percorrenza; in corso Principe Umberto il senso unico di marcia con percorrenza da piazza Palazzo verso via San Bernardino e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele Il; in piazza Duomo i seguenti sensi unici di marcia, tali da realizzare una viabilità ad anello intorno all’ellisse centrale: nel tratto corso Federico Il corso Vittorio Emanuele, con medesima percorrenza; nel tratto corso Vittorio Emanuele — via Sassa, con medesima percorrenza; nel tratto via Sassa —via dell’Arcivescovado, con medesima percorrenza; nel tratto via dell’Arcivescovado — corso Federico Il, con medesima percorrenza, con obbligo per i veicoli che percorrono tale tratto di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con Corso Federico II”.

Perdonanza 2020, le modifiche alla viabilità.

Con una successiva ordinanza, lo stesso Settore dispone le seguenti modifiche alla viabilità per gli eventi della Perdonanza Celestiniana.

Centro storico:

Corso Federico Il e Piazza Duomo

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, nei seguenti giorni: dal 23 al 30 agosto 2020 dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo. In relazione alla suddetta chiusura, è consentito il transito, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma e la presenza di pedoni sulla sede stradale, previa valutazione effettuata dagli organi di polizia stradale presenti ai varchi: ai veicoli dei residenti sino all’intersezione con Via Cesare Battisti; in direzione Via XX Settembre per i veicoli provenienti da Via dei Giardini; ai veicoli dell’organizzazione muniti di apposito pass.

Viale Rendina (tratto compreso tra Viale Crispi e Via Iacobucci)

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, nei seguenti giorni: 23, 25 e 30 agosto 2020, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo.

Via XX Settembre (tratto Via Sant’Andrea/Viale Crispi)

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri dal 23 al 30 agosto 2020, dalle ore 20:00 alle ore 1:00 del giorno successivo.

Area Basilica di Collemaggio:

In data 23, 25 e 30 agosto 2020, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo, istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, nelle seguenti strade: Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico; Viale Collemaggio.

Dalle ore 8.00 del 23 agosto 2020 alle ore 14.00 del 31 agosto 2020, istituzione: del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, con eccezione per i veicoli dell’organizzazione in Via Josè Maria Escrivà; di stalli di sosta per i veicoli a servizio delle persone con disabilità all’interno dell’ex P.O. S.Maria di Collemaggio, nell’area Sita tra l’ingresso e il primo edificio del complesso; del senso unico di marcia nella strada di collegamento di Via D’Annunzio con Via XXIV Maggio, con medesimo senso di percorrenza.

Cortei della Bolla, 28 e 29 agosto 2020:

Istituzione di un divieto di sosta ambo i lati (o su tutta la piazza), con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 11:00 alle ore 22:00 del 28 agosto 2020 e dalle ore 17:00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2020 nelle seguenti strade e piazze: Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni); Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio); Viale Collemaggio; Viale Crispi (tratto viale Collemaggio/via XX Settembre);

Istituzione del divieto di transito il 28 agosto 2020, dalle ore 11:00 sino a cessata esigenza, ed i l 29 agosto 2020, dalle ore 17:00 sino a cessata esigenza, nelle seguenti strade e piazze: Via Caldora (tratto tunnel/viale Collemaggio) e via Bellisari, con eccezione veicoli autorizzati dall’organizzazione o diretti presso le strutture sanitarie presenti nell’area dell’ex presidio ospedaliero; Viale Collemaggio; Viale Crispi; Via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel Collemaggio/via Cencioni), con eccezione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico; Via XX Settembre (con eccezione per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S. Andrea); Via Porta Napoli (con eccezione per i residenti con provenienza SS 17, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma e la presenza di pedoni sulla sede stradale).

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati (o su tutta la piazza), con rimozione forzata degli ingombri e del divieto di transito eccetto per i veicoli dei residenti provenienti da Via D’Annunzio il 28 agosto 2020, dalle ore 11:00 sino a cessata esigenza in Via XXIV Maggio.

Area della Perdonanza:

Istituzione, in data 23 agosto 2020, dalle ore 7 alle ore 21, del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri delle seguenti strade e piazze: Via Tagliacozzo; Via Pio Iorio e limitrofa area parcheggio; Piazzale Ulrichs; Via Castello; Viale Malta; del senso unico di marcia con direzione Via Strinella in Via Pescara, tratto compreso tra le intersezioni con Via Zara e Via Strinella; del senso unico di marcia con direzione Via Zara a Porta Leone.