Covid, a Ciampino aquilano positivo al rientro dalla Spagna

Covid, un aquilano è stato trovato positivo al virus a Ciampino, mentre rientrava dalla Spagna.

L’aquilano risultato positivo al Covid, come riporta Il Messaggero, è stato posto in isolamento con conseguente avvio delle procedure di tracciamento dei contatti a livello internazionale.

Il caso dell’aquilano positivo al Covid rientra tra i 27 accertati ieri negli scali romani di Fiumicino e Ciampino.

Per quanto riguarda la situazione in Abruzzo i positivi al Covid sono leggermente in aumento, di questi solo una persona è ricoverata in terapia intensiva.

Resta invariato il bilancio delle vittime, fermo a 472 dal 28 luglio.