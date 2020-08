Aggiornamento

Coronavirus, positivo giovane tornato dalla Grecia: terzo focolaio in Valle Peligna

Salgono a 18 i casi positivi al Coronavirus in Valle Peligna: l'ultimo caso di cui si ha avuto notizia è di un giovane di Corfinio di ritorno da una vacanza nelle scorse settimane in Grecia. Prima che, dunque, fosse obbligatorio il tampone per chi proviene dal paese ellenico.