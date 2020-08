Via Sallustio, ripulita discarica a cielo aperto

Via Sallustio, ripulita la discarica a cielo aperto che si era formata davanti uno dei tanti condomini in attesa di essere ricostruiti.

Le foto sono state scattate dall’avvocato aquilano Cesare Ianni, promotore dell’associazione Jemo ‘Nnnazi,

A metà luglio ecco invece come si presentava Via Sallustio, tra rifiuti e erbacce.

Via Sallustio si presenta ancora come una sorta di “terra di mezzo” a 11 anni dal terremoto del 6 aprile 2009.

In parte è ricostruita, in parte è da ricostruire e diversi sono anche gli aggregati bloccati per le più disparate questioni burocratiche.