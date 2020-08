San Sebastiano dei Marsi, orsi a spasso per il paese

È diventato subito virale il video dell’orsa Amarena e i suoi quattro cuccioli “a spasso” per San Sebastiano dei Marsi. Uno splendido spettacolo della natura che però non deve far dimenticare che “la miglior forma di ammirazione è il rispetto” e occorre mantenere le distanze.

Metti un pomeriggio in Abruzzo, in un paesino delle zone interne della Marsica, come San Sebastiano dei Marsi. Metti che sei in giro verso le 18.30, quando il calore estivo si attenua e, passeggiando per le vie del paese incontri Amarena e i suoi piccoli. Niente di strano, se Amarena e i suoi piccoli non fossero un’allegra famigliola di orsi. In realtà in quel territorio non è strano nemmeno quello. Non è inusuale, infatti, imbattersi in qualche esemplare d’orso marsicano che si avvicina ai centri abitati alla ricerca di cibo.

Così è accaduto anche a un utente di Instagram, che ha immortalato la scena fiabesca su un video diventato subito virale e rilanciato da diverse pagine Facebook, tra cui Yesabruzzo, che ricorda che l’orsa è stata anche immortalata mentre faceva un bagno in un laghetto, sempre insieme ai suoi piccoli, e Strada dei Parchi, che giustamente sottolinea: “Incontrare un orso marsicano può essere una delle esperienze più indimenticabili della nostra vita. Non bisogna dimenticare però che sono animali selvatici e che, nonostante si avvicinino ai centri abitati in cerca di cibo, mantenere le distanze con questi splendidi mammiferi – soprattutto se si tratta di cuccioli – è la miglior forma di ammirazione e rispetto“.