L’Aquila 1927 – Amatrice: si gioca allo Stadio Gran Sasso

Varia l’impegno pre-campionato contro l’Amatrice: stante l’indisponibilità dello Stadio ‘Paride Tilesi’ per motivi legati alla ricorrenza del sisma del 2016, la sgambatura contro la squadra laziale, originariamente in programma per il 23 agosto alle ore 17.00, si disputerà alle ore 16.30 del medesimo giorno presso lo Stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ a porte chiuse.