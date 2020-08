Estate 2020 lungo l’Aterno, il Bosco del Fauno porta a spasso tra la natura

Il Covid non ferma l’estate targata il Bosco del Fauno, tra sport, laboratori e natura nella Valle Subequana.

Proseguono gli appuntamenti dell’associazione culturale Il Bosco del Fauno con l’iniziativa “Erbe di pastori, santi ed eremiti” in programma per il prossimo weekend.

Passeggiata all’antico villaggio pastorale delle Pagliare di Tione degli Abruzzi alla scoperta delle erbe dei pastori che richiamano a un tempo in cui erano molto numerosi.

L’appuntamento del 23 agosto è andato già sold out, per accontentare tutti è stato inserito anche un incontro sabato 22 dalle 9 alle 13 sempre alle Pagliare trattando lo stesso argomento.

Sabato 29 agosto invece appuntamento alla scoperta del tarassaco e delle sue virtù, una pianta forte, dolce ma allo stesso tempo amara.

Abbigliamento e attrezzature:

Cappello, scarpe adeguate per camminare in campagna, acqua.

Forbici e cestino

NUMERO LIMITATO DI PARTECIPANTI

IMPORTANTE LA PRENOTAZIONE

PER INFO E PRENOTAZIONI, è possibile contattare l’associazione al numero: 3897845232 .