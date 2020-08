Due giorni in mountain bike a Picenze: sport, natura e divertimento

“Mountain bike tour” e “Picenze kids adventure”, due giorni tra sport, natura e divertimento.

Due giornate di sport, natura e divertimento in programma per sabato 22 e domenica 23 agosto. Si tratta del “Mountain bike tour” e del “Picenze kids adventure”, manifestazione sportiva per adulti e bambini organizzata dall’associazione Nolo Limits Bike e dalla Pro Loco Picenze-Villa Di Mezzo-Petogna.

È il vice presidente della locale pro loco Marcello Bonomo a presentare l’evento: “È la prima volta dopo tanto tempo che in paese si organizza una due giorni che apre le porte allo sport con mountain bike e arrampicata a tutti coloro che già sono appassionati o che vogliano sperimentare queste attività”.

Si parte sabato con il “Mountain bike tour”, la giornata più impegnativa dedicata esclusivamente agli adulti, alle ore 8:30 per il ritrovo presso l’ex edificio scolastico del paese. Alle 9:30 è prevista la partenza con destinazione Montecristo in sella a MTB oppure e-bike, proprie oppure da affittare previa prenotazione. (vedi contatti su locandina)

La giornata terminerà con un aperitivo nel bar del paese e a seguire pranzo presso il centro polifunzionale di Picenze, musica e intrattenimento.

La seconda giornata è dedicata ai bambini, che a partire dal quinto anno di età, potranno sperimentare l’attività di MTB e arrampicata su una parete allestita nel piazzale polifunzionale.

Il tutto avverrà con l’aiuto di istruttori qualificati che introdurranno i bimbi alle discipline in programma.

Anche in occasione del “Kids Adventure” ci sarà la possibilità di pranzare e poi riprendere le attività nel pomeriggio.

Tutte le attività si svolgeranno in sicurezza e attuando tutte le misure anti-covid previste dalla normativa nazionale.