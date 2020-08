Dall’Unione Aquilana alla Roma, Alessia Ciocca e Ilenia Perilli al Campionato Primavera

Una chiamata importante, arrivata direttamente dalla Capitale. Alessia Ciocca e Ilenia Perilli, 17enni calciatrici in forza all’Unione Aquilana Femminile sono state selezionate dalla Roma per il Campionato Primavera Elite.

Un riconoscimento importante per le due giovani atlete e per la società rossoblù, non nuova ad essere trampolino di lancio per vetrine prestigiose. Impossibile dimenticare il precedente segnato dalla marsicana Linda Tucceri Cimini, passata all’Unione Aquilana. La calciatrice, originaria di Cerchio, ora gioca al Milan ed è reduce da numerose convocazioni con la maglia azzurra.

Alessia Ciocca e Ilenia Perilli, rispettivamente attaccante e fluidificante di sinistra sono state notate dalla Roma durante un torneo internazionale, una competizione alla quale hanno partecipato in rappresentanza dell’Abruzzo. Ora, si apre la porta di una nuova possibilità per entrambe: due talenti che dovranno mettercela tutta per stupire l’ambiente giallorosso.

In programma domani, mercoledì 19 agosto, una conferenza stampa per presentare la bella notizia alla città. Non solo, durante l’incontro con la stampa saranno affrontate tematiche importanti per il futuro della società dell’Unione Aquilana.

Il mister Fabrizio Di Marco, contattato dalla redazione del Capoluogo, ha sottolineato intanto: “Per le ragazze si tratta di una possibilità importante, che auguro loro possa essere solo l’inizio di una carriera di rilievo, da qui in avanti”.

Appuntamento domani alle 11 a Palazzo Fibbioni, quando saranno comunicati i dettagli della chiamata e saranno rese note comunicazioni ufficiali sull’Unione Aquilana Calcio Femminile.