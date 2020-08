Addio a don Rinaldo De Santis

È venuto a mancare don Rinaldo De Santis. I funerali a Tione degli Abruzzi.

Nella giornata di ieri è venuto a mancare don Rinaldo De Santis. “Il Cardinale Arcivescovo – comunicano dall’Ufficio Diocesano – ieri ha appena appreso la triste notizia. Nato a Bagno Grande il 23 settembre 1926, venne ordinato sacerdote il 24 febbraio del 1951. Fu Vicario Parrocchiale a Terranera e Fontavignone dal 1953 al 1954. Poi nel 1954 fu Parroco a Goriano Valli. E’ stato anche Vicario Parrocchiale a S. Maria del Ponte, Tione degli Abruzzi, San Lorenzo di Beffi e Succiano fino al 1955. Poi, sempre come Vicario Parrocchiale ha svolto il ministero anche ad Acciano e Roccapreturo negli anni 1976-1979. E’ stato per tanti anni Parroco di San Lorenzo di Beffi e Santa Giusta e San Giorgio di Goriano Valli, S. Maria Assunta e S. Maria del Ponte in Tione degli Abruzzi. Nel maggio 2015 ha lasciato gli incarichi per raggiunti limiti d’età.

Le esequie del caro don Rinaldo saranno celebrate mercoledì 19 agosto alle ore 16,30 nella Chiesa provvisoria di Tione degli Abruzzi.

Signore misericordioso, che al tuo servo Rinaldo, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen”.