Academy L’Aquila Calcio, i tecnici della Spal al terzo Open Day

Academy L’Aquila Calcio: il 24 agosto 2020 “TERZO OPEN DAY”, con la supervisione dei tecnici della Spal.

L’ Academy L’Aquila Calcio prosegue la sua attività con il terzo OPEN DAY gratuito e non vincolante, per la Scuola Calcio e per il Settore Giovanile.

Oltre all’appuntamento di oggi, martedì 18 agosto, per Allievi e Giovanissimi, verrà organizzato un nuovo OPEN DAY per il 24 Agosto 2020, sotto la supervisione dei tecnici della Spale di quelli rossoblù dell’AQUILA.

Scendete in campo con noi!