Valle Subequana, un successo la rimpatriata della classe 1970

Una giornata insieme tra ricordi, risate e buon cibo: la classe 1970 dei paesi della Valle Subequana ha festeggiato ieri a Francavilla al mare i 50 anni.

Sono 32 fra Secinaro, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno e Castel di Ieri: 18 presenti al pranzo. Molti ormai non abitano più in zona ma ci tornano per le vacanze estive.

Con le dovute precauzioni e accortezze dovute al periodo che stiamo vivendo, si sono ritrovati al Ristorante La Nave: un ritorno all’età delle scuole (in molti frequentavano la scuola media di Castelvecchio Subequo), della spensieratezza, dell’adolescenza, con un pensiero alle care amiche della classe 1970 Marcella Bernabei e Maria Antonietta Fasciani, volate in cielo prematuramente.

Una passeggiata sul pontile di Francavilla al mare e una coppa di gelato per chiudere la giornata, da incorniciare: appuntamento alla prossima rimpatriata, stavolta in uno dei locali della Valle Subequana.

Questi i nomi di chi ha partecipato:

Maurizio Colantoni, Antonello Fazi, Gianni Venditti, Stefania Fasciani, Massimo Pignatelli, Rossano Cacchietta, Annamaria Barbati, Fiorella Colantoni, Maria Assunta Coletti, Andrea Di Loreto, Manlio Antonangeli, Devis Campomizzi, Giuseppe Graziani, Domenico Colangelo, Domenico Angelone, Piero Di Sabatino, Manuela Filippi De Santis, Domenico Pignatelli.