L’Aquila, si rialzano le temperature: le previsioni di Meteo Aquilano

Pensavate che la fase più calda, più fastidiosa dell’estate fosse ormai alle spalle dopo Ferragosto? Purtroppo vi sbagliavate!

Infatti, nella seconda parte della settimana l’anticiclone sub-tropicale africano tornerà a farci visita. A partire da giovedì, complice l’affondo di una saccatura depressionaria in Atlantico, assisteremo ad una decisa elevazione di vasto promontorio anticiclonico, che dall’Africa si estenderà fino alle alte latitudini dell’Europa centrale. Masse d’aria calda e umida risaliranno il Mediterraneo e avranno come obiettivo principale la nostra penisola. Avremo dunque stabilità atmosferica, ma le colonnine di mercurio torneranno a salire rapidamente, ben al di sopra delle medie del periodo. Non sarà difficile registrare valori prossimi ai 37-38°C avvicinandoci al weekend.

