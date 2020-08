L’Aquila in punta di piedi, danza nei cortili del centro storico

L’Aquila da vivere anche in punta di piedi, danzando tra i cortili del centro storico.

Doppio appuntamento, domenica e lunedì prossimi, 23 e 24 agosto, per la rassegna “In punta di piedi tra arte e territorio”, organizzata dall’associazione culturale L’Etoile in collaborazione con Art Nouveau, scuola di formazione professionale per la danza diretta da Ornella Cerroni, che il 2 agosto scorso ha portato un concerto-spettacolo per la prima volta su Pizzo Cefalone, a quota 2.533 metri.

Si parte con una passeggiata musicale che si dipanerà tra il centro storico dell’Aquila, nei cortili dei palazzi Di Paola, Cappa-Cappelli e Cipolloni, tutti lungo Corso Vittorio Emanuele II, e il cortile del Castello Rivera, a San Sisto, generosamente aperto dalla famiglia proprietaria. Le coreografie, per la parte classica e neo classica sono del maestro Simone Pergola e per la parte di contaminazione del maestro Alessio Colella.

L’appuntamento per il ritrovo è domenica alle ore 10,30 in Piazza San Bernardino, da dove ci si dirigerà per primo a Palazzo Di Paola, nel cui cortile alle ore 11,00 verrà eseguito il seguente programma: E. Bozzà contrasti n 4 e 5 con i maestri Gennaro Spezza al clarinetto e Massimo Martusciello al fagotto, danza Alessio Colella; A. Vivaldi con i maestri Claudia Vittorini al flauto e Martusciello al fagotto; A. Piazzolla con i maestri Spezza al clarinetto e Martusciello al fagotto, danzano Alessio Colella e Alice Padilla.

A seguire, alle ore 11,40 nel cortile di Palazzo Cipolloni sarà eseguito il seguente programma: J. Sebastian Bach Suite n 2 in B Minor “Minuetto e Badinerie” per flauto e quartetto d’archi, solista maestro Claudia Vittorini, danzano Giulia Bulakh, Isabella Palmieri Del Beato e Irene Pelaccia; Boismortier “Sonata n 2 op. 51” I, II, III Movimento con i maestri Claudia Vittorini al flauto e Antonio Scolletta al violino, danzano Lucrezia Serafini, Michele Storto e Monica Verì.

Alle ore 12,15 ci si sposta al cortile di Palazzo Cappa Cappelli, dove un quartetto d’archi eseguirà le musiche di W. A. Mozart e J. Pachlbell, danza Sabrina Montanaro.

Nel pomeriggio, alle ore 17,00, l’intero programma della passeggiata musicale sarà replicato al Castello Rivera, solo per coloro i quali non fossero riusciti a partecipare la mattina.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite e-mail all’indirizzo comunicazioneletoileaq@gmail.com, specificando se si intende partecipare la mattina o il pomeriggio. I posti sono limitati per rispettare le misure anti-Covid.

L’indomani, lunedì 24 agosto alle ore 21,30 in Piazza Duomo, Gran Galà di danza, con le coreografie di Pergola e Colella e la partecipazione straordinaria di Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma. L’evento è inserito nel programma della 726esima Perdonanza Celestiniana. I posti, anche in questo caso, sono limitati ed è necessaria la prenotazione all’indirizzo perdonanza.eventi@comune.laquila.it.

Il progetto “In punta di piedi tra arte e territorio” è stato messo a punto da Ornella Cerroni e dal maestro Gennaro Spezza, tra i quali è oramai consolidata la collaborazione artistica, ed è cofinanziato dal Programma Restart, fondi pubblici per la ripresa socio-culturale post-terremoto. Inserito nel programma Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere, Priorità C, d.l. 78/2015, c.m.i. legge 125/2015, delibera Cipe 10/08/2016 n.49.