Cervo a passeggio sulla S.S. a Pettorano sul Gizio

Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante del Commissariato di Polizia Stradale di Sulmona ha tratto in salvo un cervo sulla S.S. 17, nei pressi di Pettorano sul Gizio.

Il cervo fermo in mezzo la carreggiata, probabilmente intimorito dall’intenso traffico domenicale di veicoli ha di fatto bloccato la circolazione ed è stato immortalato da numerosi scatti degli automobilisti che si sono dovuti fermare.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle numerose chiamate fatte alla Sala Operativa da parte degli automobilisti fermi sulla statale che hanno fatto in modo di poter far intervenire prontamente gli operatori di polizia i quali con grande pazienza, sono riusciti ad allontanare il cervo che non aveva nessuna intenzione di spostarsi per lasciare il “palcoscenico stradale” verso la boscaglia.