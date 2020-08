Nuovo Basket Aquilano, prestigiosa conferma di Giulio Paganini

Una conferma di assoluto prestigio quella messa a segno dal Nuovo Basket Aquilano, che risponde al nome di Giulio Antonini.

Il club del PalaAngeli si affiderà di nuovo ad uno dei migliori talenti usciti dalla inesauribile “cantera” da sempre fiore all’occhiello della società di Roberto e Paolo Nardecchia.

Giulio Antonini è una guardia del 1997 che ha nell’esplosivita’ a tutto campo e nella precisione a canestro le sue doti migliori.

Proveniente fin da piccolissimo dalla Scuola Minibasket del club del capoluogo, Antonini ha poi collezionato vari successi proseguendo nel Settore Giovanile del Nuovo Basket Aquilano con cui ha raggiunto nel 2011 la Finalissima Nazionale JTG.

Dopo alcune apparizioni nelle Selezioni Giovanili Italiane di categoria, un passaggio di un anno con il Leoncino Mestre e di due con il Roseto Basket, con alcune apparizioni tra i convocati in gare di A2.

Nelle ultime stagioni si è rivelato con il Nuovo Basket Aquilano in Serie C come uno degli indiscussi protagonisti del campionato!

La conferma della bontà del lavoro con i giovani portato avanti dal club aquilano e la volontà di dare spazio principalmente a propri elementi anche a livello seniores: saranno infatti 11 gli aquilani purosangue presenti nel roster del prossimo torneo!