Coronavirus Abruzzo, due nuovi casi positivi

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 2 nuovi casi positivi, entrambi in provincia di Pescara: nessun nuovo decesso.

Restano 26 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

Salgono a 228 le persone in isolamento domiciliare. 2834 i dimessi/guariti. 254 gli attualmente positivi, 140925 i test complessivi effettuati.

Fra le persone in isolamento fiduciario c’è il primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila Franco Marinangeli. Ha avuto contatti, una settimana fa, con una persona risultata positiva ed è stato immediatamente sottoposto a tampone, risultato negativo. Dovrà rimanere in isolamento fiduciario per tutta la settimana.