Buon compleanno Francesco De Santis!

Tantissimi auguri di buon compleanno, Francesco, da tutta la redazione del Capoluogo!

L’anno scorso scrivevamo di te come “eclettico, effervescente e impegnato collega, sempre in overbooking”. La situazione non è cambiata, anzi… gli impegni si sono moltiplicati e anche complicati.

Sempre in moto continuo, dal consiglio comunale a quello provinciale, passando per le commissioni: e perchè no, celebrando anche cerimonie che suggellano l’amore.

Ma sei anche un collega prezioso: una bella penna, capace di cogliere le curiosità e guardare oltre, soprattuto quando si parla del tuo amato territorio.

Auguri Francesco: che questo anno in più ti porti saggezza e serenità, affetti sinceri, un po’ di sano divertimento e sempre più voglia di fare per la tua comunità.

Roberta, Eleonora e tutta la redazione del Capoluogo