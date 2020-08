Ricostruzione, edilizia e viabilità: la Provincia approva la variazione di bilancio

Il Consiglio Provinciale dell’Aquila approva la variazione di bilancio per interventi su edilizia scolastica, viabilità e ricostruzione pubblica.

Si è riunito il Consiglio Provinciale dell’Aquila, che ha approvato una variazione di bilancio per fare fronte ad interventi di edilizia scolastica, viabilità e ricostruzione pubblica.

Risorse per 830 mila euro sono state stanziate per lavori di adeguamento legati all’emergenza coronavirus sulle sedi scolastiche, 647 mila euro per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 119 del Sangro, ed è stata anticipata al 2020 la copertura finanziaria per la progettazione relativa agli interventi di ricostruzione pubblica sugli immobili di proprietà dell’ente situati a L’Aquila in Via Trecco, Via Verdi e Via Strinella, danneggiati dal sisma 2009.

Sono inoltre state stanziate risorse per la proroga del personale stagionale impiegato nella manutenzione delle strade provinciali, e riconosciuto un debito fuori bilancio per 10.160 euro a seguito di sentenza del tribunale di Avezzano.

“Abbiamo dato copertura finanziaria ad importanti interventi – dichiara il Presidente della Provincia Angelo Caruso – in primis per l’edilizia scolastica, al fine di garantire a settembre la riapertura in sicurezza delle scuole secondarie di nostra competenza, grazie anche alla condivisione con i dirigenti scolastici che abbiamo ascoltato in appositi incontri svolti nello scorso mese di luglio a L’Aquila, Avezzano e Sulmona.”