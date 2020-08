Meteo Ferragosto a L’Aquila, bel tempo e temperature in leggero calo

Previsioni meteo per Ferragosto a L’Aquila: diffusa stabilità atmosferica, temperature più gradevoli. Le previsioni di MeteoAquilano

Non avete ancora programmato niente per questo weekend di Ferragosto? E’ il momento di farlo, perché il meteo a Ferragosto sarà dalla vostra parte! Godremo, infatti, di generali condizioni di stabilità atmosferica sulle regioni centro-meridionali, protette dalla presenza di un promontorio anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo.

L’ingerenza di umide correnti atlantiche tra le strette maglie anticicloniche determinerà una leggera flessione delle temperature e favorirà la formazione di qualche temporale pomeridiano, seppur isolato e di breve durata, lungo la dorsale appenninica.

La giornata di sabato, Ferragosto, trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano.

Nelle ore centrali del giorno la formazione di qualche nube imponente a ridosso dei rilievi con bassa probabilità porterà a qualche isolato e breve rovescio o temporale. Cielo nuovamente sereno durante le ore serali e notturne. Temperature in leggero calo, sia nei valori minimi (+12/+16°C) che in quelli massimi (+30/+34°C), venti deboli, localmente moderati, da ovest/nord-ovest.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo sgombro da nubi al mattino ed in serata. Gli annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi saranno sporadici e non daranno luogo a fenomeni degni di nota. Temperature minime e massime stazionarie, ventilazione debole, a tratti moderata, da ovest.

Qualche temporale in più, localmente intenso, è atteso lungo la dorsale appenninica durante le ore pomeridiane all’inizio della nuova settimana, quando le correnti atlantiche riusciranno a erodere il confine settentrionale dell’anticiclone a spingersi più verso Sud. Le temperature si manterranno, invece, in linea con i valori che si registreranno nel weekend.