Coronavirus in Abruzzo, 13 nuovi casi: 3 in provincia dell’Aquila

L’aggiornamento del 14 agosto sui contagi da Coronavirus in Abruzzo.

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3545 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Universitą di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registrano 13 nuovi casi.

23 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 218 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2831 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2821 che hanno cioč risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 242 (+8 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 139426 test.

Del totale dei casi positivi, 293 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 884 in provincia di Chieti (+3), 1648 in provincia di Pescara (+7), 689 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Coronavirus, l’aggiornamento in provincia dell’Aquila.

Alla data odierna sono 318 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 4 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva e 53 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 237 guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl). Dei positivi Covid-19 finora registrati 64 sono dell’Aquilano (0 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare e 42 guariti), 123 della Marsica (2 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva,14 in isolamento domiciliare, 102 guariti e 5 deceduti), 82 dell’area Peligna (2 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare, 60 guariti e 3 deceduti) 20 dell’area Sangrina (0 ricoverati non in terapia intensiva, 0 ricoverati in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare, 19 guariti e 1 deceduto) e 29 di altra Asl (0 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare, 14 guariti e 15 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 575 persone, di cui 149 dell’Aquilano, 305 della Marsica (di cui 1 bracciante proveniente da uno stato estero e, quindi, secondo le normative nazionali vigenti, obbligatoriamente sottoposte a monitoraggio e tamponi) e 120 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 1 persona, di cui 0 dell’Aquilano, 0 della Marsica e 1 dell’area Peligna-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane. La sorveglianza passiva è una forma di quarantena decisa autonomamente da chi ritiene di aver avuto contatti a rischio.

Lo rendono noto il direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Roberto Testa, e il sindaco dell’Aquila e presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi.