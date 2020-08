Coronavirus, due giovani positivi ad Avezzano: erano appena rientrati da Malta

Anche ad Avezzano giovani positivi al Coronavirus dopo essere rientrati da Malta.

Due giovani di Avezzano sono stati trovati positivi al Coronavirus. I due, entrambi 18enni, erano di rientro da Malta.

Non è il primo caso del genere che si riscontra in Abruzzo. Casi simili si sono registrati a Vasto e Tocco da Casauria.

In totale, nella giornata di oggi, sono 13 i nuovi positivi in Abruzzo, di cui 3 in provincia dell’Aquila. Tra questi ultimi, appunto, i due 18enni di Avezzano.