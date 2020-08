L’Aquila, la prima Commissione licenzia il nuovo Piano del Commercio

La prima Commissione del Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato il nuovo Piano del Commercio.

Riunione della prima Commissione consiliare, Programmazione e bilancio, presieduta dal consigliere Luigi Di Luzio, questa mattina per il Piano del Commercio e lo schema di accordo tra l’ente comunale e l’Azienda per il diritto allo studio universitario (Adsu), in riferimento alla permuta di aree site in via XX Settembre e in viale Duca degli Abruzzi. A seguito della riunione (ancora su piattaforma digitale), è stato approvato il nuovo Piano del Commercio, sui cui dovrà ora esprimersi il Consiglio comunale.

“Ciò che mi preme sottolineare – ha commentato a riguardo il capogruppo di FI, Giorgio De Matteis – è la sinergia politico-amministrativa che ha favorito il raggiungimento di questo eccellente risultato. Il Piano è il frutto di un continuo e proficuo confronto tra gli amministratori interessati alla materia, primi tra tutti l’assessore alle Attività produttive, il vicesindaco Raffaele Daniele, e l’assessore Daniele Ferella. Va rilevato il profondo impegno degli uffici comunali che si occupano di commercio, per aver lavorato sulla proposta di Piano con estrema competenza e zelo. Quindi il Consiglio comunale, visto che in Commissione la maggioranza si è rilevata estremamente compatta e l’opposizione, pur svolgendo in pieno il suo ruolo, non ha messo pregiudizialmente i bastoni tra le ruote. Questa è la vera politica, quella che rende conto ai cittadini di ciò che fa con concretezza ed efficacia”.