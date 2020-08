Strade d’Abruzzo, da Castelvecchio Calvisio a Campo Imperatore con la campionessa Alessandra D’Ettorre

Strade d’Abruzzo alla scoperta delle meraviglie dell’Abruzzo interno: la puntata che andrà in onda oggi, 12 agosto su Rete 8, vedrà protagonisti borghi magnifici, da Castelvecchio Calvisio a Capestrano, da Villa Santa Lucia e Castel del Monte fino ad arrivare a Campo Imperatore.

Puntata registrata l’8 agosto: il gruppo è partito da Castelvecchio Calvisio, dopo aver conosciuto i tesori nascosti che il Borgo tiene ben custoditi e che rivela con orgoglio ai visitatori ed ai cittadini che vi abitano.

A condurre la comitiva il giornalista Enrico Giancarli, la Campionessa del mondo di ciclismo Alessandra D’Ettorre, il vincitore di tappa del giro 2013 Matteo Rabottini, Aurelio Di Pietro, Ivo Pagliari ed Antonio Salvi.

“Erano presenti tanti bambini che indossavano magliette tutte uguali sulle quali erano raffigurate la pianta ellittica del Borgo e la scritta Young Bikers. Tutti indossavano il casco azzurro o rosa e le mascherine. Erano un vero spettacolo e promettono un bel futuro” commenta il sindaco Luigina Antonacci, che ha accolto il gruppo dando qualche nozione storica.

Il format, condotto ed ideato dal giornalista Enrico Giancarli, sposa la conoscenza del territorio abruzzese attraverso l’utilizzo della bici: ha attraversato i territori dei comuni di Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Capestrano, Villa Santa Lucia e Castel del Monte ed ha ultimato le riprese nello scenario suggestivo della piana di Campo Imperatore.

“È stato un giro ideale per regalare agli appassionati di ciclismo, e non solo, la visione di scenari che da vigneti, uliveti e borghi medioevali, arrivano a spaziare in alta quota lungo la catena montuosa di sua maestà il Gran Sasso d’Italia attraverso storia, mito, bellezze naturali e degustazione dei prodotti del territorio” conclude il sindaco di Castelvecchio Calvisio.

Appuntamento con “Strade d’Abruzzo”mercoledì, 12 agosto, alle ore 22:30 su Rete8.