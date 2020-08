Ricostruzione L’Aquila, 40 milioni per il 52° elenco

Ricostruzione, oltre 40 milioni di euro per 81 progetti, pubblicato il 52° elenco.

Sono 81 i progetti, per un importo complessivo che supera i 40 milioni di euro, che fanno parte del 52esimo elenco di contributi per la ricostruzione post sisma 2009, pubblicato stamani all’albo pretorio e sul sito internet del Comune dell’Aquila, a questo indirizzo http://www.comune.laquila.it/pagina41_i-contributi-per-la-ricostruzione.html#avvisi . Lo hanno reso noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi. In particolare, 57 pratiche, per oltre 8 milioni di euro di contributi, hanno definitivamente completato il loro iter. Di queste, 45 riguardano le frazioni e i quartieri e 12 il centro storico. Altri 24 progetti (3 del capoluogo e 21 di frazioni e quartieri) hanno ottenuto un contributo complessivo di circa 32 milioni di euro e dovranno essere acquisiti i titoli abilitativi edilizi e/o della documentazione complementare per perfezionare il procedimento.

L’avviso generale pubblicato su albo e sito internet definisce con esattezza i termini (e la relativa decorrenza) che gli interessati devono rispettare per ricevere i fondi.

“Neanche nel periodo estivo rallenta il lavoro del settore Ricostruzione privata centro e frazioni, guidato dall’architetto Roberto Evangelisti. Anzi, aumenta in modo evidente sia il numero delle pratiche sia l’importo dei contributi – hanno commentato il sindaco Biondi e l’assessore Fabrizi – nonostante le varie difficoltà del momento, gli uffici continuano a concludere molti procedimenti e per questo vanno ringraziati per il lavoro svolto. Oltre a loro e al dirigente del settore comunale, un ringraziamento va anche al titolare dell’Usra, Salvo Provenzano, per la celerità e la qualità dell’operato dell’Ufficio speciale nell’evasione delle pratiche”.